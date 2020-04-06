İstanbul'da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan şahıs pozitif olduğunu bilmeden Rize'ye gelmiş
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İstanbul, Fındıklı, Rize

İstanbul'da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan şahıs pozitif olduğunu bilmeden Rize'ye gelmiş

İstanbul'da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan şahıs pozitif olduğunu bilmeden Rize'ye gelmiş İstanbul'daki evinde karantinada olması gerekirken Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen Kazım Ersoy isimli şahıs ilçede oturduğu aile apartmanının karantinaya alınmasına sebep oldu.

06.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:53

İstanbul'da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan şahıs pozitif olduğunu bilmeden Rize'ye gelmiş

RİZE - İstanbul'daki evinde karantinada olması gerekirken Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen Kazım Ersoy isimli şahıs ilçede oturduğu aile apartmanının karantinaya alınmasına sebep oldu.

Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen ve 15 gündür Fındıklı'da bulunan Ersoy geriye dönüş için ilçe kaymakamlığına izin başvurusunda bulundu. Bu esnada Ersoy'un İstanbul'da karantinada olması gerektiği anlaşılınca harekete geçilerek Fındıklı'da ikamet ettiği bina karantinaya alındı.

Babası Kazım Ersoy ile birlikte karantinada olan Mertcan Ersoy kendilerine babasının durumunun pozitif olduğunun söylenmediğini, bu yüzden rahatça dolaştıklarını dile getirerek "Annem çalıştığı mağazada düşerek hayatını kaybettiği için Rize'de bir mahkememiz vardı. Babam ağır sendrom geçirdiği için yüksek tansiyonla düşüp bayıldı. Bu nedenle hastanede müşahede altında kaldıktan sonra hiç bir şey yok diye bizi serbest bırakıyorlar. 4 gün sonra babam kontrol amaçlı yeniden hastaneye gitti. Hastanede 2 gün müşahede de tutulduktan sonra yeniden 'senin bir şeyin yok' diye eve gönderiyorlar ve 'Sen evde kal izole et kendini' diyorlar. Bizimde 31 Martta mahkememiz olacağı için İstanbul'dan buraya geldik ama burada da bütün mahkemeler iptal olmuş. Mahkeme iptal olduktan sonra uçak ve otobüsler iptal olduğu için burada kaldık. Bu olay 17 gün sonra benim kaymakamlığı arayıp izin belgesi istememle ortaya çıktı. 17 gündür zaten dışarıya çıkıpta kimseyle temas ettiğimiz yok. Pozitif demeleri sisteme hasta olarak düştüğü için olmuş" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen ve ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs basında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kendini savunmuştu. Kazım Ersoy "Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimi ile birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım ? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevremde beni bu şekilde bilir" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan şahıs pozitif olduğunu bilmeden Rize'ye gelmiş

Kaynak: İHA

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İstanbul'da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan şahıs pozitif olduğunu bilmeden Rize'ye gelmiş
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