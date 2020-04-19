İstanbul'da "korona" sessizliği
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İstanbul, Yerel

İstanbul'da "korona" sessizliği

İstanbul'da "korona" sessizliği İstanbul'da boş sokaklar böyle görüntülendi Dünyanın en kalabalık şehirlerinden tarihi ve turistik mekanlarıyla her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan mega kent İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması ile bomboş kaldı.

19.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:49
İstanbul'da 'korona' sessizliği

İstanbul'da "korona" sessizliği

İstanbul'da boş sokaklar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Dünyanın en kalabalık şehirlerinden tarihi ve turistik mekanlarıyla her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan mega kent İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması ile bomboş kaldı. Boş kalan cadde ve sokaklar böyle görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasıyla İstanbul büyük ölçüde boş olduğu görüldü. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması ile bomboş kaldı. Normal şartlarda cıvıl cıvıl olan İstiklal Caddesi'nin dar sokakları ise şimdilerde korona virüs sessizliğine büründü. Aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de kimsesiz kaldı.

İstanbul'da 'korona' sessizliği

Kaynak: İHA

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