İstanbul'da korkutan manzara! Devrilmek üzere olan ağaç tehlike saçıyor

KARTAL, İSTANBUL (Haberler.com) - Kartal'da Çarşı, Balçiçeği Sokak'ta bulunan ağaç devrilmek üzere olması nedeniyle etraftan geçen vatandaşlara tehlike saçıyor. Demire yaslı şekilde duran ve hemen önünde elektrik telleri bulunan ağacın yıkılması durumunda ciddi hasara neden olacağı belirtildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da ağacın her an devrilecek gibi durması nedeniyle korktuklarını ve önlem alınmasını talep etti.