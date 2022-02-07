İstanbul'da korkutan manzara! Devrilmek üzere olan ağaç tehlike saçıyor - Haberler
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İstanbul'da korkutan manzara! Devrilmek üzere olan ağaç tehlike saçıyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Güncel
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İstanbul'da korkutan manzara! Devrilmek üzere olan ağaç tehlike saçıyor

İstanbul Kartal'daki Balçiçeği Sokak'ta bulunan ve her an yıkılmaya hazır ağaç, sokaktan geçen vatandaşlar için tehlikeye saçıyor.

KARTAL, İSTANBUL (Haberler.com) - Kartal'da Çarşı, Balçiçeği Sokak'ta bulunan ağaç devrilmek üzere olması nedeniyle etraftan geçen vatandaşlara tehlike saçıyor. Demire yaslı şekilde duran ve hemen önünde elektrik telleri bulunan ağacın yıkılması durumunda ciddi hasara neden olacağı belirtildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da ağacın her an devrilecek gibi durması nedeniyle korktuklarını ve önlem alınmasını talep etti.

İstanbul'da korkutan manzara! Devrilmek üzere olan ağaç tehlike saçıyor

İstanbul'da korkutan manzara! Devrilmek üzere olan ağaç tehlike saçıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul, Kartal, Güncel, Haber

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