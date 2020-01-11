: İstanbul'da korkutan deprem

11.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:32

İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da yakınlarını aramak için telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da Marmara Denizi'nde saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı, bazı vatandaşlar da yakınlarına ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Sokakta bulunan bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.

Depremi hissettiğini belirten bir genç kız, "Sanki sallanıyor gibi hissettim. 4.7 şiddetinde olmuş" dedi.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA

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