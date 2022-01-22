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İstanbul'da köpük fabrikasında yangın çıktı

İstanbul'da köpük fabrikasında yangın çıktı
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir köpük fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir köpük fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Taşoluk Mustafa Kemal Caddesi'nde, bin 500 metrekare alana kurulu tek katlı köpük fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye grubu bölgeye sevk edildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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