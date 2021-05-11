İSTANBUL'DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ
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İSTANBUL'DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, '10-16 Mayıs engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, '10-16 Mayıs engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Köprüler engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için mavi renkle aydınlatıldı. Bazı vatandaşlar mavi renkli köprüye karşı hatıra fotoğrafları çekildi.

İSTANBUL'DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ
İSTANBUL'DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ
İSTANBUL'DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ
İSTANBUL'DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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