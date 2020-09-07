İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı
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İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı
07.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:14

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

Kaynak: AA

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