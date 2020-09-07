İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı. Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi. Aydınlatma, gün doğana dek sürecek. Kaynak: AA