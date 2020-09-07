İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı
İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.
07.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:14
İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi.
Aydınlatma, gün doğana dek sürecek.
Kaynak: AA