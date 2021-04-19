İSTANBUL'DA KÖPRÜ TRAFİĞİ
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İSTANBUL'DA KÖPRÜ TRAFİĞİ

İSTANBUL'DA KÖPRÜ TRAFİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul haftanın ilk mesai gününe köprülerde oluşan trafikle başladı.

Her şey son bir yılda oldu! İşte İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
Her şey son bir yılda oldu! İşte İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe

İstanbul haftanın ilk mesai gününe köprülerde oluşan trafikle başladı. Şehir genelinde trafik yoğunluğu fazla görülmezken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine köprü girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.İstanbul'da sabah saatlerinde mesai giden vatandaşlar, sadece köprü girişlerinde oluşan trafikle karşılaştı. Şehrin genelinde ana arterlerde dikkat çeken bir trafik oluşmazken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine köprü girişlerinde trafik oluştu. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafiğin saat 08.55'te yüzde 36 olduğu görüldü. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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