İstanbul'da köpeği silahla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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İstanbul'da köpeği silahla öldüren zanlı tutuklandı

AA, Mehmet Kara - Güncel
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İstanbul'da köpeği silahla öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir köpeği silahla öldürdüğü gerekesiyle gözaltına alınan A.B.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Kara - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Haberler

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