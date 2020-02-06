İstanbul'da köpeğe tekme atan şüpheli serbest bırakıldı
Eyüpsultan'da bir site içerisinde köpeğe tekme atan şüpheli sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Eyüpsultan'da bir site içerisinde köpeğe tekme atan şüpheli sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede sahipli köpeğe tekme atan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli Kerim K'yi (65) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.