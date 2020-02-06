İstanbul'da köpeğe tekme atan şüpheli serbest bırakıldı
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İstanbul'da köpeğe tekme atan şüpheli serbest bırakıldı

Eyüpsultan'da bir site içerisinde köpeğe tekme atan şüpheli sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

06.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:46
İstanbul'da köpeğe tekme atan şüpheli serbest bırakıldı

Eyüpsultan'da bir site içerisinde köpeğe tekme atan şüpheli sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Eyüpsultan İlçe ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede sahipli köpeğe tekme atan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli Kerim K'yi (65) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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