İstanbul'da konuşan Merkel: Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir
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İstanbul'da konuşan Merkel: Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"nde üniversitenin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu belirtti

24.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:55
İstanbul'da konuşan Merkel: Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir

Başbakanı , Türk-Alman Üniversitesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu bildirdi.


Bilim ve eğitimin insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü geliştirdiğini vurgulayan Merkel "Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bilimin eleştirel söyleme ihtiyacı vardır," sözlerini kullandı Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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