İstanbul'da konuşan Merkel: Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir

24.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:55

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu bildirdi.



Bilim ve eğitimin insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü geliştirdiğini vurgulayan Merkel "Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bilimin eleştirel söyleme ihtiyacı vardır," sözlerini kullandı Euronews.com'da Görüntüle