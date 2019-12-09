İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile...
İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri destekten teşekkür ederim. TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı" dedi.
09.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:18
İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri destekten teşekkür ederim. TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA