09.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:16

İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. 18 yıldır yaptığımız maddi ve manevi yardımları arttırmamız gerekiyor. İnşa etmek zor, yıkmak kolaydır. Dikkatli olunmaz ise kısa sürede yerini büyük bir hezimete bırakır. Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA