İstanbul'da komşu atölyecilerin "yan bakma" kavgası kamerada
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İstanbul'da komşu atölyecilerin "yan bakma" kavgası kamerada

İstanbul'da komşu atölyecilerin "yan bakma" kavgası kamerada Esenler'de atölyeciler yan bakma yüzünden birbirine girdi İş yerinin darmadağın olduğu kavgada çok sayıda şahıs gözaltına alındı Esenler'de komşu iki atölyede çalışanlar "yan bakma" yüzünden birbirine girdi.

22.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:45

İstanbul'da komşu atölyecilerin "yan bakma" kavgası kamerada

Esenler'de atölyeciler yan bakma yüzünden birbirine girdi

İş yerinin darmadağın olduğu kavgada çok sayıda şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenler'de komşu iki atölyede çalışanlar "yan bakma" yüzünden birbirine girdi. Atölyenin darmadağın olduğu kavgada birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 336. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde karşılıklı iki komşu olan atölye çalışanları "yan bakma" nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çok sayıda çalışan birbirine girdi. Dışarıda başlayan kavganın iş yerlerine taşması sonucu atölyenin içerisi darmadağın oldu. Cam ve çerçevenin indiği kavgada, birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Kavga anı kamerada

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Esenler polisi, kavgaya karışan çok sayıda şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerine gelem sağlık ekipleri ise hafif yaralılara ayakta müdahale ettikten sonra taburcu etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da komşu atölyecilerin 'yan bakma' kavgası kamerada

Kaynak: İHA

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