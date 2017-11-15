İstanbul'da, Komiser Yardımcılarının Eğitimi Tamamlandı

Polis Akademisi'nden (PAEM) mezun olduktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 364 komiser yardımcısı, eğitimlerini tamamladı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 28 Ağustos 2017'de PAEM'den mezun olan ve İstanbul'a ataması yapılan 364 komiser yardımcısına İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda, terörle mücadele kapsamında, silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani olaylara yerinde ve bilinçli müdahale edebilmek, bu olaylar karşısında personelin sevk ve idaresini sağlayabilecek hızlı ve etkin karar verebilme yeteneğini kazandırmak amacıyla Eğitim Şube Müdürlüğünce 23 Ekim-1 Kasım'da "acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma, arama ve güvenli müdahale" eğitimi verildiği belirtildi.



Açıklamada, komiser yardımcıları ilk hafta, el yapımı patlayıcı madde araması ve bunlara karşı harekat tarzı, şüpheli paketlere karşı güvenlik tedbiri, resmi belgede sahtecilik, yakalama ve gözaltına alma usul ile esasları, nezarethanelerde dikkat edilmesi gereken hususlar, madde kullanımı ve mücadele, ilk yardım, araç arama teknikleri çalışması, şahıs arama teknikleri, çevre güvenliği, zor kullanma ve kelepçe takma teorik ile uygulama, nokta ve devriye hizmetleri, el bombasına karşı hareket tarzı ve uygulama eğitimi, araç durdurma teknikleri çalışması ve araçtan şahıs tahliyesi konularında eğitim aldı.



Açıklamada, ikinci ve üçüncü hafta programlarında ise silah bilgisi, ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütlerince kullanılan silahların tanıtımı, operasyonel atış teknikleri, tabanca kullanım teknikleri ve atış eğitimi, MP-5 makineli tabanca ile atış, AK-47 kalaşnikof ile atış, pusudan kurtulma, sokak geçişleri, araç tahliyesi ve ateş altında araçla ilerleme konularında eğitim verildiği ifade edildi.