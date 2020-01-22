İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

22.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:10
İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

860 Sokağı'ndaki 2 katlı koltuk imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi. ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin yangına müdahale ederken, imalathanede olduğu düşünülen işçileri de bulmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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