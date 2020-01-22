İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın
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İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın

Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

22.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:30
İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın

'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

860 Sokağı'ndaki 2 katlı koltuk imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Bölgeye çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi. ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Duman tahliye çalışması sürüyor.

Ayrıca, dumandan etkilenen 3 işçiye ambulansta müdahale edildi. İşçilerden biri hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yapılan araştırma sonucunda imalathanede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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