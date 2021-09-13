İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı - Haberler
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İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı Suç makinesi kadının 8 farklı suçtan arandığı 8.

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı

Suç makinesi kadının 8 farklı suçtan arandığı 8.4 yıl kesilmiş cezası olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde oldukları cezaevi firarisi koltuk değnekli kadın torbacıyı evine düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda toplamda çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde, tabanca ve hassas teraziler ele geçirilirken, 8 ayrı suçtan aranan ve 8.4 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan suç makinesi kadın torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde oldukları koltuk değneği kullanan cezaevi firarisi kadın bir torbacının sokakta uyuşturucu madde sattığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, önceki gün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Gülhan Sokak üzerine geldiğinde kadının yanına gelen bir şahsa para karşılığında uyuşturucu madde verdiğini gördü. Bunun üzerine polis ekipleri, uyuşturucuyu satın alan 41 yaşındaki Evren Ç.'yi yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar marihuana ele geçirildi. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Koltuk değnekli kadın torbacının evine operasyon

Çalışmalar kapsamında kadını takibe devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının Menzil Sokak üzerindeki bir binanın önünde oturduğunu gördü. Binanın ikinci katında oturduğu tespit de edilen kadının yanına giden polis ekipleri, üst aramasını yaptığı esnada iki parça madde ve paraları yere attı. Emniyette 9 farklı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi Tülay T.'nin gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri, koçbaşıyla kapısını kırarak daireye baskın düzenledi. Evi her tarafını didik didik arayan Kağıthane polisi, toplamda 777 gram marihuana, bir miktar taş kokain, ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve presleme makinesi ele geçirildi. Operasyon anı ve aramalar ise kameralara yansıdı.

8 ayrı suçtan arandığı ve 8.4 yıl cezası olduğu ortaya çıktı

Öte yandan gözaltına alınan torbacı Tülay T.'nin 8 farklı suçtan mahkemece aranmasının olduğu ve 8 yıl 4 ay ise kesilmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen malzemelerle birlikte Sadabad Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen Tülay T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evren Ç. ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı

İstanbul'da koltuk değnekli cezaevi firarisi kadın torbacı yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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