İSTANBUL'DA KOLONYA VE MASKE DAĞITIMI TAMAMLANDI
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İSTANBUL'DA KOLONYA VE MASKE DAĞITIMI TAMAMLANDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ile maske dağıtımı yapılacağını açıklamıştı.

23.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:55
İSTANBUL'DA KOLONYA VE MASKE DAĞITIMI TAMAMLANDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ile maske dağıtımı yapılacağını açıklamıştı. İstanbul'da 10 günde tamamlanan dağıtımda, 1 milyon 109 bin 152 evin kapısı çalındı. 

1 MİLYON 109 BİN 152 ADRESE TESLİM EDİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı yapılacağını açıklamıştı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla 10 gün içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 milyon 85 bin 991 adrese dağıtım yaparken, jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında 23 bin 161 bin adrese dağıtım gerçekleştirdi. Dağıtılması için hazırlanan maske ve kolonyalar 39 ana dağıtım merkezinde depolanırken, 86 okul tali dağıtım merkezi olarak kullanıldı. Öte yandan dağıtım sürecinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahsis ettiği araçlar görev aldı. Dağıtım sürecinde yaklaşık 3 bin polis, 2 bin mahalle bekçisi ve 2 bin 450 Milli Eğitim personeli görev alırken, 200 taşıma personeli destek verdi. Dağıtım sırasında görev alan 7 bin 650 personelin gıda ihtiyacı ise Kızılay tarafından karşılandı. 

GÜNLÜK 120 BİN DAĞITIM GERÇEKLEŞTİİstanbul'un 39 ilçesinde ekipler günlük 120 bin dağıtım gerçekleştirirken, dağıtım 10 günde tamamlandı. Bir ekip bir adrese 5 dakika içerisinde teslimat yaparken 60 adrese 300 dakikada dağıtım gerçekleştirildi. Dağıtım hazırlıkları koronavirüs tedbirleri alınarak yapılırken, ana dağıtım merkezi olarak kullanılan okula gelen grup amiri dağıtılacak malzemeleri alarak tali dağıtım merkezine götürdü. Ardından her ekip aracına 60 malzeme alarak dağıtılacak adreslere götürdü. Kolonya ve maskelerin teslimi sırasında da vefa destek grubu sosyal mesafe kuralına uyarak maske ve eldiven kullandı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde kolonya ve maske dağıtımından önce ekiplerin hazırlıklar yaptıkları, ardından kapısını çaldıkları 65 yaş ve üstü vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiklerini ifade ederek, "Bizim için çok kıymetlisiniz, size bir hediye getirdik, Cumhurbaşkanımızın size bir de mesajı var, bu süre zarfında evden çıkmamanızı öneriyor " dedikleri görüldü. 

- Dağıtımda

Kaynak: DHA

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