İstanbul'da Koku Paniği: Vatandaşlar Hastaneye Koştu

Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etti. Bölgede koku sürerken, ekipler kokunun kaynağını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tuzla'da akşam saatlerinden itibaren kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku paniğe yol açtı. Koku nedeniyle birçok kişi hastanelere akın etti. Hastanelere akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü.



Koku devam ederken, ekiplerin kokunun kaynağını çözmek için çalışmaları devam ediyor.



İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla'da yaşanan kokuya ilişkin İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerinin bölgede araştırmalarının devam ettiği kaydedildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla'da genizleri yakan kokuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tuzla'da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor" denild



(İHA)