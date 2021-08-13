İstanbul'da kokain sattıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da kokain sattıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kokain sattıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Güney Amerika ülkelerinden temin ettikleri sıvı kokaini sattıkları öne sürülen 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Güney Amerika ülkelerinden temin ettikleri sıvı kokaini sattıkları öne sürülen 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik istihbarı çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu J.A.D.R ve A.G.A.P'ın yasa dışı yollarla temin ettiği sıvı kokaini kent genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi neticesinde şüphelilerin Beyoğlu'ndaki bir otelde kaldıkları tespit edildi. Otel çevresinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri adım adım takibe aldı.

Şüphelilerin otele yakın bir apartman dairesini kiraladıkları, buradan irtibatlı oldukları uyuşturucu kullanıcılarına satış yaptıkları belirlendi.

Dikkat çekmemek için kendilerine aile süsü verdiler

Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için kendilerine aile görünümü verdiklerini tespit etti. Söz konusu daireye yapılan operasyonda, 45 litre sıvı kokain, 20 kilogram toz kokain, uyuşturucuların tartılmasında kullanılan 6 hassas terazi, uyuşturucu maddelerin kalıp haline getirilmesinde kullanılan özel hazırlanmış makina ele geçirdi.

Aramalarda, şüphelilerin Güney Amerika ülkelerinden getirdikleri sıvı kokainini kiraladıkları dairenin içerisinde toz haline getirdikleri anlaşıldı. Ekipler, 1 litre sıvı kokainden 5 kilogram toz kokainin elde edildiği, şüphelilerin 45 litre sıvı kokaini toz kokaine dönüştürerek 225 kilogram kokain elde etmeye çalıştığını belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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İstanbul'da kokain sattıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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