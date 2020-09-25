İstanbul'da Kobani olayları gözaltıları (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da Kobani olayları gözaltıları (1)

25.09.2020 08:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:03
İstanbul'da Kobani olayları gözaltıları (1)

İSTANBUL'da "Kobani olayları" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL'da "Kobani olayları" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.  Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'liler de bulunuyor. İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.


İstanbul'da Kobani olayları gözaltıları (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Müge Anlı Deniz Akkaya Bülent Ersoy
Spor Babel Can Bartu Murat Şahin Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Türk Bursa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da Kobani olayları gözaltıları (1) - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 09:04:36. #1.15#
title