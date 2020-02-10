İstanbul'da kız çocuğu evinde ölü bulundu
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İstanbul'da kız çocuğu evinde ölü bulundu

Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu.

10.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:36
İstanbul'da kız çocuğu evinde ölü bulundu

'de 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fulya Mahallesi Ayşecik Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Aybuke Buğlem Bayır'ı hareketsiz gören annesi durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi.

verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan küçük kızın gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriyor.

Kaynak: AA
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