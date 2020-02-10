İstanbul'da kız çocuğu evinde ölü bulundu
Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu.
Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fulya Mahallesi Ayşecik Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Aybuke Buğlem Bayır'ı hareketsiz gören annesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan küçük kızın gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriyor.