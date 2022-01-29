İstanbul'da kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

PENDİK, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, bindikleri takside kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlının "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde bindikleri takside tartıştığı kız arkadaşı Nermin Celep'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ramazan S'nin Anadolu Adalet Sarayındaki işlemleri tamamlandı.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan Ramazan S, ifadesinin alınmasının ardından "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Ramazan S'nin arkadaşı olan İ.Ç.'ye olaydan bir gün önce, "Bugün yarın duyarsınız. Nermin'i de öldüreceğim kendimi de öldüreceğim. Kıskanıyorum onu başkasına yar etmem." şeklinde beyanda bulunduğu, hayatını kaybeden Nermin Celep'in olay tarihinden önce arkadaşına, "Beni tehditle tutuyor, nasıl kurtulacağım ben bundan, 'Uzak duramam.' diyor, 'Kurşuna dizerim.' diyor" şeklinde mesaj attığı kaydedildi.

Sevk yazısında, şüpheli Ramazan S'nin olay yerine bıçakla gittiği, bu nedenle eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ramazan S'nin tutuklanmasına karar verdi.