İstanbul'da kıyı şeridi hariç tekneyle yapılan su ürünleri avcılığı 1 Haziran'da başlayacak
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İstanbul'da kıyı şeridi hariç tekneyle yapılan su ürünleri avcılığı 1 Haziran'da başlayacak

İstanbul Valiliği, kent genelinde, kıyı-sahil şeridi hariç, fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerinin 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren serbest bırakıldığını bildirdi.

İstanbul'da kıyı şeridi hariç tekneyle yapılan su ürünleri avcılığı 1 Haziran'da başlayacak
30.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:25

İstanbul Valiliği, kent genelinde, kıyı-sahil şeridi hariç, fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerinin 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren serbest bırakıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en temel özelliğinin çok hızlı bulaşması olduğuna dikkati çekilerek, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun insanlar arası temasın azaltılması olduğu belirtildi.

Açıklamada, aksi halde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ve tedaviye ihtiyaç duyan kişi sayısının artacağı vurgulanarak, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda bazı kararların alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 28 Mart 2020 tarihli 11 numaralı kararının birinci maddesi ile geçici olarak durdurulan İstanbul il geneli kıyı şeritleri hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan amatör avcılık faaliyetlerinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin şartlar ise şöyle açıklandı:

"Tam boyu 5 metre ve altındaki tekneler için, içerisinde en fazla 2 kişi, 5-10 metre arasındaki tekneler için en fazla 3 kişi, 10 metre ve üzeri tekneler için en fazla 5 kişi olabilecek. Tekne içinde sosyal mesafe korunacak ve mutlak surette maske kullanılacak.

İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 17 Nisan 2020 tarihli 26 numaralı kararının birinci maddesi ile geçici olarak durdurulan özel tekneler ile seyir faaliyetinde, aşağıda belirlenen kurallara uymak kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren kısıtlama kaldırılacak. Özel tekneyle tek kişi ile seyir yapılması esas olmakla birlikte tekne büyüklüğüne göre içerisinde bulunacak kişilerin sosyal mesafeyi koruması, mutlak surette maske kullanılması ve teknede zorunlu bulundurulması gereken personelden başkası ile seyir yapılmaması şartı aranacak. Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde seyir yapılamayacak."

Hayvan pazarları da 1 Haziran'dan itibaren açılacak

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 20 Mart 2020 tarihli 6 numaralı kararının üçüncü maddesi ile geçici olarak faaliyeti durdurulan hayvan pazarlarında da 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamanın kaldırılacağı bildirildi.

Kurallara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezasının verileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, ihlalde ısrar edenlerin faaliyetlerine izin verilmemesi, kararları alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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