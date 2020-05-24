İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
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İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü, Ramazan Bayramı'nın ise ilk gününde yollar boş kaldı.

İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
24.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:25

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü, Ramazan Bayramı'nın ise ilk gününde yollar boş kaldı. E-5 karayolundaki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın 2'nci günü olan Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında yollar boş kaldı. E-5 karayolunda görevli ve izin belgesi bulunmayan araçlar dışında geçiş olmadığı görüldü. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA

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