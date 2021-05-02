İstanbul'da kısıtlamaya uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kısıtlamaya uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin lira ceza

İstanbul'da kısıtlamaya uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 hafta içerisinde yaptığı denetimlerde sokağı çıkma kısıtlamasına rağmen kıraathane, kafeterya ve derneklere giderek kurallara uymayan 638 kişiye toplamda 2 milyon 213 bin lira ve kumar oynayan 59 kişiye 78 bin 824...

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 hafta içerisinde yaptığı denetimlerde sokağı çıkma kısıtlamasına rağmen kıraathane, kafeterya ve derneklere giderek kurallara uymayan 638 kişiye toplamda 2 milyon 213 bin lira ve kumar oynayan 59 kişiye 78 bin 824 lira idari para cezası uyguladı. Ruhsatsız 33 mekanın mühürlendiği ve 3'ü aranan 15 kişinin gözaltına alındığı baskın anları kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içerisinde bir dizi denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kıraathane, kafeterya ve derneklere gittiği ve buralarda kağıt oyunu ile kumar oynandığı ihbarlarını alan Bağcılar polisi, iş yerlerine baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda polis ekipleri, vatandaşların maske takmadığı gibi sosyal mesafe kurallarına da uymadığını tespit etti. Denetimler kapsamında 50 kıraathane, 12 kafeterya ve 3 deneğe baskın yapan Bağcılar polisi, 638 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan toplamda 2 milyon 213 bin 222 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca bu iş yerlerinde kumar oynayan 59 kişiye ise 78 bin 824 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız 33 mekanın mühürlendiği denetimlerde, 3'ü aranan olmak üzere 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 12 kişiye kumar oynamaktan adli işlem yapıldı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul'da kısıtlamaya uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin lira ceza
İstanbul'da kısıtlamaya uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin lira ceza
İstanbul'da kısıtlamaya uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin lira ceza
İstanbul'da kısıtlamaya uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Avustralya, Hindistan'dan gelen yolcuları yasa dışı ilan etti! Gelirlerse hapse girebilirler
Avustralya, Hindistan'dan gelen yolcuları yasa dışı ilan etti! Gelirlerse hapse girebilirler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da kısıtlamaya uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 10:31:01. #1.15#

title