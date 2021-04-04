İSTANBUL'DA KISITLAMAYA RAĞMEN SOKAKTA DÜĞÜN EĞLENCESİ

İstanbul'da tekrar başlayan hafta sonu kısıtlamasında 3 farklı ilçede sokakta düğün eğlencesi yapıldı.
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İstanbul'da tekrar başlayan hafta sonu kısıtlamasında 3 farklı ilçede sokakta düğün eğlencesi yapıldı.Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da yeniden Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildi. Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek. Kısıtlamaya rağmen ise bazı vatandaşlar sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan'da davul zurnalı eğlence düzenleyen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Yaşanan davullu zurnalı eğlence vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü: -------------Halay çeken vatandaşlar-Dans eden vatandaşlar
-Yolu kesen sürücüler (Şişli)
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı