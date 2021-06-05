İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesinde trafik yoğunluğu
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İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesinde trafik yoğunluğu

İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesinde trafik yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hafta sonu Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Hafta sonu Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre saat 11.05'de trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak oluştu.

Yeni normalleşme kararlarının açıklanmasıyla birlikte hafta sonu Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından trafikte yoğunluk oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre saat 11.05'de trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak oluştu. - İSTANBUL

İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesinde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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