İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu oluştu
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İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu oluştu
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kısıtlama olmayan ilk cumartesi günü mesainin de bitmesiyle trafikte hareketli saatler yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile D100 karayolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular sahillere akın ederken, kentin çeşitli noktalarındaki parklar ve çimenlikler doldu. Metro, tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarıyla alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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