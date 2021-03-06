İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy
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İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy

06.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:11

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk Cumartesi günü toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk Cumartesi günü toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından Cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı. İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüs duraklarına geldi. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Kadıköy ve Kartal'da bazı otobüs duraklarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını unutularak otobüse bindikleri görüldü.

Kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetimleri de devam etti. Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy
İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy
İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy
İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy
İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy
İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy
İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy
İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy
İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ; DURAKLARDA YOĞUNLUK -1 Kadıköy

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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