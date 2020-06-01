İstanbul'da kısıtlamasının kalkmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı
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İstanbul'da kısıtlamasının kalkmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da kısıtlamasının kalkmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı
01.06.2020 08:08 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:08

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte haftanın ilk iş günü araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Altunizade'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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