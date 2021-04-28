İSTANBUL'DA KISITLAMANIN BAŞLAMASINA RAĞMEN TRAFİK YOĞUNLUĞU -1
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İSTANBUL'DA KISITLAMANIN BAŞLAMASINA RAĞMEN TRAFİK YOĞUNLUĞU -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ İstanbul DHAKoronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonra da İstanbul'da trafikte yoğunluk sürdü.

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonra da İstanbul'da trafikte yoğunluk sürdü. Saat 19.00'da yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 19.00'da kent genelinde trafikteki yoğunluk sürdü. Gün boyu süren ve akşam iş çıkış saatinde daha da yoğunlaşan trafik, kısıtlamanın başladığı saat 19.00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, yüzde 72 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA KISITLAMANIN BAŞLAMASINA RAĞMEN TRAFİK YOĞUNLUĞU -1
İSTANBUL'DA KISITLAMANIN BAŞLAMASINA RAĞMEN TRAFİK YOĞUNLUĞU -1
İSTANBUL'DA KISITLAMANIN BAŞLAMASINA RAĞMEN TRAFİK YOĞUNLUĞU -1
İSTANBUL'DA KISITLAMANIN BAŞLAMASINA RAĞMEN TRAFİK YOĞUNLUĞU -1
İSTANBUL'DA KISITLAMANIN BAŞLAMASINA RAĞMEN TRAFİK YOĞUNLUĞU -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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