İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı
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Mecidiyeköy, İstanbul, Haber

İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı Boş yollar havadan görüntülendi İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

25.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:49
İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı

Boş yollar havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan Mecidiyeköy E-5 ise drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Mecidiyeköy E-5'te ise sabah trafiğinin bu dönemde yok denecek karar az olduğu görüldü. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

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