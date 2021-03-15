İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
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İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

15.03.2021 07:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 07:59

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu İstanbul'da pazar günü kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da pazar günü kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.50 itibariyle yüzde 55 oldu.

İstanbul'da, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. Her iki köprüde Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.50 itibarıyla yüzde 55 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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