İstanbul'da kısıtlama sonrası akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde yoğunluk oluştu Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde yoğunluk oluştu.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde yoğunluk oluştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde yoğunluk oluştuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA