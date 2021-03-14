İstanbul'da kısıtlama sessizliği yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da kısıtlama sessizliği yaşanıyor

14.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:34
İstanbul'da kısıtlama sessizliği yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da meydan ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da meydan ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayarak yarın 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da güvenlik güçlerince denetimler yapılıyor.

Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere mevkisi ile D-100 karayolu Avcılar mevkisinde trafik her iki yönde akıcı olarak ilerliyor.

Avcılar'daki Marmara Caddesi ile Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda az sayıda insanın olduğu gözlendi.

Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinin özellikle sahil kesimlerinde polis ekiplerinin denetimleri sürerken, izin belgeleri olmadığı halde kısıtlama kurallarına uymayarak dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, kısıtlamalardan muaf tutulan turistler dışında bir yoğunluk gözlenmezken, İstiklal Caddesi'ne bağlanan noktalarda polis ve zabıta ekipleri denetime devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda da bazı vatandaşların market alışverişi için dışarı çıktığı görüldü. Polis ekipleri, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da sahil kesimlerinde denetimlerini sürdürdü.

Kısıtlama nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB CepTrafik uygulamasına göre saat 15.10 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da kısıtlama sessizliği yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 15:37:26. #1.15#
title