İstanbul'da kısıtlama sakinliği yaşanıyor
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İstanbul'da kısıtlama sakinliği yaşanıyor

İstanbul'da kısıtlama sakinliği yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte, sakin bir gün yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte, sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamanın ilk gününde kentte, ana yollar, caddeler ve meydanlar güne sakin başladı.

TEM otoyolu, D-100 karayolu ve bağlantı yollarında trafik olmazken, kentin sahil kesimlerinin de boş olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre kentte saat 11.00 itibarıyla trafik yüzde 9 olarak ölçüldü.

Ana yollardaki denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sürücülerin evrakını kontrol etti.

İşe giden vatandaşlar otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma duruklarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Kentte, market, fırın ve kasaplardan alışveriş yapan vatandaşların hareketliği gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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