İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı
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İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp, Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp, Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde başlayan trafik yoğunluğu D-100 karayolu boyunca Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Sefaköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Köprünün Altunizade bağlantı yolunda da yoğunluk yaşanırken, D-100 karayolu ve TEM Otoyolunun bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki trafik yoğunluğu Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde yaşanıyor.

Anadolu Yakasında ise D-100 karayolu ve TEM Otoyolunda çift yönlü yoğunluk yaşanırken, sahil yolunun Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve Şile istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü.

Metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

İBB trafik haritasına göre saat 18.35'te trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak kaydedildi.

Bu arada Üsküdar Salacak sahilinde Kız Kulesi manzarası eşliğinde fotoğraf çekmek isteyenlerin yoğunluğu da dikkati çekti.

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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