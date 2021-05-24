İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı
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İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Mesailerinin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Ataşehir ile Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu gözlendi.

D-100 Karayolunda ise her iki istikamette de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Haliç, Bahçelievler-Esenyurt, TEM Otoyolu Kağıthane-Esenler arasında trafikte sıkışıklık görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.15'te yüzde 63 olarak ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere gitti

İstanbul'da zaman zaman 29 dereceyi bulan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar da kısıtlama öncesi akşam saatlerinde Üsküdar ve Kadıköy'de sahillere yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Meydan, Kız Kulesi civarı ile Salacak, Cadde Bostan ve Suadiye sahillerinde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları da denize girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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