İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mesai bitimiyle birlikte kısıtlamaya dakikalar kala Aksaray'da istasyon ve tramvaylarda aşırı yoğunluk yaşandı.

Mesai bitimiyle birlikte kısıtlamaya dakikalar kala Aksaray'da istasyon ve tramvaylarda aşırı yoğunluk yaşandı. Tramvay durağında adım atacak yer kalmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da bir çok noktada toplu ulaşım yoğunluğu yaşandı. Fatih Aksaray'da saat 17.00'den itibaren tramvay duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Tramvay durağında sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Aksaray'da tramvay doldu taştı.

İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Turgut Özal Meral Akşener Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 10:03:57. #1.14#

title