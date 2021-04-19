İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK
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İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK

İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAMVAYDA AŞIRI YOĞUNLUK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mesai bitimiyle birlikte kısıtlamaya dakikalar kala Aksaray'da istasyon ve tramvaylarda aşırı yoğunluk yaşandı.

Mesai bitimiyle birlikte kısıtlamaya dakikalar kala Aksaray'da istasyon ve tramvaylarda aşırı yoğunluk yaşandı. Tramvay durağında adım atacak yer kalmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da bir çok noktada toplu ulaşım yoğunluğu yaşandı. Fatih Aksaray'da saat 17.00'den itibaren tramvay duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Tramvay durağında sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Aksaray'da tramvay doldu taştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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