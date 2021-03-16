İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk yaşandı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk oluştu.

Kentte, işten çıkıp saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, Marmaray, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında kalabalık oluşturdu.

Üsküdar'da deniz ulaşımını tercih eden vatandaşlar da Üsküdar-Eminönü vapur hattı ile Üsküdar-Beşiktaş motor hatlarında yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 19.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

D-100 karayolu Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda her iki yönde trafik yoğunluğu gözlenirken, yine Edirnekapı, Merter, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Avcılar istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakasında ise D-100 karayolu Ankara istikameti Altunizade, Uzunçayır, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe ile TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik