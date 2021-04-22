İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
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İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Güncel

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı Ülke genelinde akşam saat 19.00'dan itibaren uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 ile rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

İSTANBUL - Ülke genelinde akşam saat 19.00'dan itibaren uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 ile rekor seviyeye ulaştı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 17.00 itibariyle yoğunluk 74 seviyesine ulaştı. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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