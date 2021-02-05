İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
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İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

05.02.2021 16:30 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:37
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

TÜRKİYE genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.


İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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