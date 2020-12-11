İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafikte rekor seviye
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İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafikte rekor seviye

11.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:23

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafikte rekor seviye Kısıtlamaya saatler kala trafik kilitlendi Türkiye'nin 81 ilinde akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı.

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafikte rekor seviye

Kısıtlamaya saatler kala trafik kilitlendi

İSTANBUL - Türkiye'nin 81 ilinde akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 ile rekor seviyeye ulaştı. E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi.

Öte yandan E-5 karayolu ve TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafikte rekor seviye
İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafikte rekor seviye
İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafikte rekor seviye
İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafikte rekor seviye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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