İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı
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İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi. Sabahın erken saatlerinde hareketliliğin başladığı yollarda trafik yoğunluğu haftanın ilk iş günü ve yağışlı hava nedeniyle yüzde 78'e ulaştı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu trafik yoğunluğu E-5 Karayolu'ndan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı
İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı
İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı
İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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