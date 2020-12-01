İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
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İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

01.12.2020 21:14 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:01

İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü İSTANBUL-(İHA)-Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

İSTANBUL - İSTANBUL-(İHA)-Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sonrası İstanbul'un lüks caddesi sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 21.00 itibarı ile başladı. Bu kapsamda; hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Öte yandan Anadolu Yakası'nda cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İstanbul'un kalabalık meydanlarından, Üsküdar meydanı sessizliğe büründü. Gece ise kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi.

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İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
İstanbul'da kısıtlama başladı, Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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