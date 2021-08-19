İstanbul'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da özellikle Avrupa yakası ve çevresinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağış etkili oldu.

İstanbul'da özellikle Avrupa yakası ve çevresinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ve çevresinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Günlerdir kent genelinde etkisini sürdüren sıcak hava sonrası kısa süreli etkili olan sağanak yağmura bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:51:19. #1.16#

title