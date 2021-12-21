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İstanbul'da kısa süreli kar yağışı görüldü

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı görüldü
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kısa süreli kar yağışı görüldü.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kısa süreli kar yağışı görüldü.

Yağış, aralıklarla, Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Fatih, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz taraflarında gözlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da, bazı kesimlerde sulu kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı her zamanki gibi en çok çocukları sevindirirken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü aldı.

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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